Riti della Settimana Santa a Olbia, ecco il programma

«Teniamo particolarmente ai Riti della Settimana Santa e facciamo il possibile perché siano sentiti, partecipati e condivisi dai nostri concittadini. Abbiamo quindi voluto creare eventi in diverse parti della città, che accompagnino le celebrazioni religiose. La comunità sente molto i Riti che sono tra i più antichi in Sardegna. Il sentimento religioso è una parte importantissima nella vita comunitaria di tutti i giorni. La nostra è una tradizione antica per una religiosità moderna» così si esprime l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra in merito agli eventi che si terranno ad Olbia a partire da domenica e che precedono la Pasqua.consente di realizzare un progetto concreto ed estremamente importante di solidarietà sociale nei confronti degli ammalati di una malattia rara e poco conosciuta: la distonia e disfonia spasmodica.Per quanto riguarda la Parrocchia di San Paolo Apostolo, domenica 14 aprile alle ore 11.30 si terrà la benedizione dei ramoscelli di ulivo in Piazzetta Santa Croce.Lunedì 15 aprile alle 19.00 Santa Messa.Martedì 16 aprile alle 19.00 Santa Messa.Mercoledì 17 aprile alle 8.00 Santa Messa.Giovedì 18 aprile alle 18.00: messa “in cena domini”; lavanda dei piedi; reposizione; adorazione del Santissimo Sacramento. Alle ore 21.00 incontro con la Vergine Addolorata e gli strumenti della Passione con partenza dalla Parrocchia di San Paolo.Venerdì 19 aprile alle 18.00 celebrazione della passione del Signore; alle 21 rito S’Iscravamentu. I cori saranno animati dal “Coro Olbia Folk Ensamble”.Sabato 20 aprile alle 23 inizio della veglia pasquale.Domenica di Pasqua: alle 10 Santa Messa, al termine distribuzione del pane pasquale; alle 11.30 processione “S’Incontru”; alle 12 Santa Messa di Resurrezione; alle 19 Santa Messa.