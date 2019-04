Stasera Olbia-Novara, Filippi: "Sfida entusiasmante"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si tratta del penultimo appuntamento casalingo della stagione e anche per questo la Società ha deciso di promuovere una speciale promozione riservata al settore della Curva il cui biglietto costerà soltanto 1 euro.Un'iniziativa che anche mister Filippi tiene a ricordare nella conferenza stampa pre partita: "Si tratta di qualcosa che può aiutare i ragazzi a conquistare una vittoria che vogliamo e proveremo a ottenere con tutte le nostre forze. Speriamo per questo di vedere tanta gente sugli spalti perché il calore dei tifosi è un elemento che fa la differenza".Quindi il tuffo nel racconto della partita che sarà, con l'Olbia che arriva all'impegno forte della ardimentosa rimonta ottenuta sul campo della Juventus: "Il secondo tempo della partita contro la squadra bianconera ha dimostrato che spirito regni all'interno del gruppo. Il risultato sembrava compromesso in tutto e per tutto e cambiare l'inerzia non era facile. Abbiamo fatto però quello che altre volte non ci è riuscito. Si è capito che volevamo uscire dal campo a tutti i costi con un risultato positivo".E l'Olbia c'è riuscita: "Ecco, domani vogliamo ripeterci sotto questo aspetto, arricchendo però la partita con i contenuti tecnico-tattici che contro la Juventus sono mancati ma che contraddistinguono il nostro modo di essere in campo. Contro il Novara giocheremo una partita importante, vogliamo fare il nostro opposti a una squadra costruita, come Entella e Piacenza, per vincere questo campionato e che deve ancora conquistare la matematica per l'accesso ai playoff". Obiettivi che mettono pepe alla sfida: "Meglio così, perché incontrare quadre che hanno bisogno assoluto di fare punto incrementa stimoli e motivazioni".La squadra di Sannino, la prima di tre avversarie di livello assoluto. Seguiranno Piacenza e Pro Vercelli: "Tre gare indubbiamente toste, ma il nostro desiderio è di chiudere al meglio la stagione. Iniziamo dal Novara. La partita dell'andata persa 4-0? Fa parte di un pezzo di storia che non ho vissuto, ma certamente rappresenterà per i ragazzi un elemento ulteriore di spinta verso la ricerca della vittoria".