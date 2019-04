Arrestato a Olbia per detenzione di droga ai fini di spaccio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel corso di un’operazione di Polizia predisposta per le prevenzione e la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno sottoposto a perquisizione lo straniero e successivamente la sua abitazione, situata nel centro urbano della città gallurese.. Inoltre, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di 750 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Il 33enne è stato tratto in arresto e dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione come disposto dall’Autorità Giudiziaria.