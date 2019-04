Presentato a Golfo Aranci il candidato sindaco Mario Mulas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Vedo questa candidatura come un onore, un onere, e anche una grande opportunità, mi sono avvicinato alla politica da giovanissimo e ho capito subito che avrei dedicato parte della mia vita e del mio tempo al mio paese. In questi anni ho lavorato come assessore e vice sindaco all'interno dell'amministrazione comunale, oggi il gruppo ha individuato in me la guida di questo progetto amministrativo e sono pronto per proseguire e costruire insieme qualcosa di rilevante per Golfo Aranci».Il sindaco uscente Giuseppe Fasolino ha rimarcato come "Mario Mulas rappresenti la continuità naturale e amministrativa di un progetto e di un gruppo che ha cambiato il volto del paese e di come i giovani che oggi si sono avvicinati alla Lista “Progetto Golfo Aranci-Rudalza” costituiscano una nuova forza inarrestabile per raggiungere qualsiasi obiettivo". È stata una partecipata presentazione, caratterizzata anche dagli interventi di alcuni giovani, ragazzi e ragazze che hanno dato la loro disponibilità a mettersi in gioco per contribuire a migliorare e far progredire il proprio paese. A breve seguirà la presentazione ufficiale del programma e dei candidati della lista.