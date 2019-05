Venerdì a Calangianus un convegno "Aerospazio Scuola e territorio: obiettivo sviluppo"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Il Comune di Calangianus e l'istituto tecnico di istruzione superiore Ferracciu Pes di Tempio/Calangianus organizzano il convegno "Aerospazio Scuola e Territorio: obiettivo sviluppo" che avrà luogo venerdì 10 maggio alle ore 10.30 presso l’Auditorium ex Convento di Calangianus.Questa iniziativa è rivolta agli studenti, alle famiglie e a tutta la comunità e costituisce il primo passo verso un nuovo modello di orientamento formativo ed educativo capace di garantire il sostegno a tutti i momenti di scelta e transizione della persona. Si desidera promuovere inclusione sociale, crescita e occupazione attraverso un’esperienza diretta con le realtà e le personalità più significative del contesto regionale, nazionale e internazionale. Sarà infatti presente Emiliano Deiana, Presidente Anci e Prof. Giacomo Cao, Presidente del Distretto aerospaziale della Sardegna (DASS), una piattaforma che costituisce un sistema di risorse con le aziende a più alto e strategico valore tecnologico.Con i suoi due corsi di meccatronica e di biologia l’Istituto desidera in questo modo arricchire un percorso formativo basato su una sintesi di competenze necessarie per le applicazioni più innovative dell’industria 4.0 e più significative per la valorizzazione del proprio territorio, come quelle utilizzate nell'Agricoltura di Precisione.