Delfino trovato morto sulla Terza spiaggia a Golfo Aranci

Amara scoperta questa mattina sulla Terza spiaggia di Golfo Aranci dove è stato trovato un delfino spiaggiato proprio vicino agli scogli. In azione gli uomini della Guardia Costiera, i Carabinieri di Golfo Aranci e i veterinari della Assl. Le cause del decesso del mammifero sono ancora in corso di accertamento, ma i veterinari avrebbero individuato alcune lesioni sulla carcassa dell'animale. Il delfino, probabilmente della specie delle stenelle, molto presente in queste acque verrà probabilmente riportato a largo e affondato. Solo qualche settimana fa era stato ritrovato un Capodoglio spiaggiato a Porto Cervo e i veterinari avevano ritrovato al suo interno un feto morto in stato di sviluppo avanzato e ventidue vhili di plastica.

