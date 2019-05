Luca La Rosa ritorna all'Olbia Calcio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Olbia, La Rosa esordisce in carriera il 28 gennaio 2007 in occasione della partita Varese-Olbia, valida per il campionato di Serie C2 2006/07. Nella stagione successiva colleziona un’altra presenza, prima di trasferirsi al Calangianus in Serie D dove nel campionato 2008/09 raccoglie 32 presenze e 1 rete. L'anno dopo milita sempre in Serie D tra le file dell'Arzachena (32 presenze e 3 reti). Nel 2010 riparte dall’Olbia in Eccellenza dove in tre stagioni, culminate con la vittoria del campionato 2012/13 e la conseguente promozione in Serie D, colleziona 80 presenze e mette a segno 10 reti. Nel biennio che segue è in forza al San Teodoro in Eccellenza (56 presenze e 9 reti), mentre trascorre le ultime quattro stagioni all’Arzachena dove totalizza, tra Serie D e Serie C, 103 presenze e 6 reti.