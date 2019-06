Incendio in un garage stamani a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Incendio in un garage a Olbia in via Giordano Bruno a Olbia. L’evento si è verificato stamane, intorno alle 6.30, quando per cause ancora da accertare si sono propagate le fiamme all’interno di un garage adibito a ripostiglio. A ricevere l’allarme la sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari che ha inviato sul posto la squadra 7A della caserma di Olbia Basa. Gli uomini del 115, una volta sul posto, hanno domato l’incendio e messo in sicurezza lo stabile. La struttura è andata completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri di Olbia e un’a,bulanza del 118.