Beach Volley Time with stars a Cannigione con i campioni Rossi e Carambula

"Sport, musica, enogastronomia ed esibizioni di grande rilievo sono in primo piano in questa festa di inizio estate organizzata in riva al mare – dice la delegata allo Sport e Spettacolo, Valentina Geromino -. Siamo entusiasti di ospitare il Beach volley time with stars. Il camp porterà ad Arzachena grandi campioni e un pubblico curioso di assistere alle performance delle squadre iscritte al torneo. Sarà una bella opportunità anche per ragazzi e ragazze che desiderano avvicinarsi alla disciplina per la prima volta. Al parco sarà allestito un villaggio con stand per la promozione delle associazioni sportive e culturali locali e altri che esporranno accessori sportivi e prodotti agroalimentari tipici".







IL CAMP. L’appuntamento con le stelle italiane del beach volley alterna preparazione atletica, incontri di approfondimento con allenatori e maestri della disciplina e momenti di animazione sulla spiaggia.

I giovani dagli 8 ai 18 anni possono iscriversi al camp di 3 giorni o a singoli allenamenti, mentre per gli adulti la formula è la stessa ma il programma prevede clinic con allenamenti più specifici.







IL TORNEO. Al torneo partecipano coppie da tutta Italia ed è suddiviso in due sezioni. Sabato mattina si terrà il Torneo Under dedicato alla classe 2005-2010, mentre sabato pomeriggio e nell’intera giornata di domenica si terrà il Torneo Over aperto a tutti i nati prima del 2004. Per adesioni al torneo e informazioni sulla modalità di partecipazione come espositore chiamare i numeri 3711168377 – 3471342014 o scrivere all’indirizzo email timeoutvolley@tiscali.it entro il 18 giugno 2019.

, sotto l’egida della FIPAV Sardegna e della FIPAV Sassari. Al parco Riva Azzurra sono in programma un camp di 3 giorni e un torneo a squadre in compagnia di due tra i più forti beachers al mondo, Enrico Rossi e Adrian Carambula, attualmente impegnati nel prestigioso World Tour. Insieme a loro il coach Marco Solustri, più volte alla guida di importanti squadre nazionali come la coppia femminile giapponese Hasegawa/Futami.