La boccia paralimpica a Olbia con oltre 100 atleti

«Lo sport paralimpico torna protagonista in Italia con un grande evento internazionale organizzato da ItalyBoccia per conto della Federazione Italiana Bocce proprio nella nostra meravigliosa città, nell’esclusiva location del Geovillage. – afferma l’assessore allo sport Silvana Pinducciu – Speriamo di poter accogliere nuovamente questa manifestazione che ogni anno ci regala grandi emozioni».Per un evento che, assieme al Siviglia European Regional Championship, è propedeutico all’appuntamento olimpico di Tokyo 2020, presenti alcuni tra i migliori interpreti mondiali della disciplina.. «L’Olbia Regional Open rappresenta ormai una delle più importanti manifestazioni internazionali nel mondo della boccia paralimpica – afferma – si tratta di un evento non solo prestigioso ma dall’alto portato valoriale, considerato il carattere inclusivo e sociale di questa disciplina, fortemente voluta e sostenuta da questo Consiglio Federale e che, più di ogni altra, incarna il vero spirito paralimpico. E non è un caso che proprio la Boccia sia una delle discipline protagoniste ai prossimi Giochi di Tokyo. E il nostro auspicio è che l’Italia sia presente e competitiva nella kermesse del Sol Levante. È un piacere per me riassegnare l’organizzazione all’amico Dario Della Gatta cui desidero rivolgere un caloroso e sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità mostrati nelle due edizioni. Va reso il giusto tributo sia alla Regione Sardegna che al Comune di Olbia, parte in causa fondamentale nell’evento, che sono certo vedranno il loro sforzo ripagato da un indotto turistico tutt’altro che trascurabile. E non dimentico il Geovillage, struttura ricettiva di prim’ordine e totalmente accessibile che rappresenta una assoluta eccellenza nel settore».«Siamo molto felici di aver ricevuto, anche quest’anno, la fiducia da parte della BISFed – sottolinea invece il presidente di ItalyBoccia Dario Della Gatta – evidentemente l’esperienza dello scorso anno è stata valutata in maniera positiva, e questo non può che inorgoglirci. Per l’edizione 2019 abbiamo voluto fare le cose ancora più in grande aumentando sia il numero che la qualità degli iscritti. Il BisFed 2019 Regional Open di Olbia si ricorderà per lungo tempo. Desidero ringraziare il presidente De Sanctis, che ha voluto affidarci ancora l’organizzazione di un evento che vorremmo diventasse appuntamento fisso sul calendario internazionale».