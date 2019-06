Mario Mulas eletto sindaco di Golfo Aranci

OLBIA. Con il 58,16 percento e 898 voti Mario Mulas della lista Progetto Golfo Aranci taglia per primo il nastro della competizione elettorale. Sarà lui a guidare il comune costiero per i prossimi cinque anni. Il sindaco, espressione della precedente amministrazione Fasolino, ha così battuto l'avversario, Giorgio Muntoni della lista Cambia con Noi, che ha raggiunto il 41,84 percento e 646 voti. Interessante il dato sull'affluenza che ha registrato il valore più alto in Sardegna con il 74,74 percento che si traduce in 1574 votanti su 2106 elettori. Venti le scehde nulle dieci le bianche e nessuna contestata. A Sassari nel frattempo è un testa a testa tra il candidato sindaco del centro sinistra Mariano Brianda e Nanni Campus capofila di diverse liste civiche. A Cgaliari invece in leggero vantaggio il candidato del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,33 percento che cerca di staccare la candidata del centrosinistra Francesca Ghirra con il 47,55 per cento. Ad ALghero il nuovo sindaco eletto è Mario Conoci del centrodestra che con il 53,10 percento batte il sindaco uscente dle centrosinistra, Mario Bruno 31,93 percento.















© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione