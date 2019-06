A San Teodoro potenziati gli ecopunti mobili per la raccolta dei rifiuti

Chi può conferire: utenze domestiche e turistiche:





Anche quest’anno il Comune di San Teodoro ha previsto e potenziato la presenza sul territorio degli ecopunti mobili presidiati per la raccolta dei rifiuti urbani. Il servizio è rivolto alle utenze domestiche e turistiche. Come lo scorso anno il servizio partirà il 1 Luglio e si concluderà il 15 Settembre. Gli orari e i luoghi in cui saranno posizionati gli eco punti sono indicati nel calendario di raccolta o comunque visionabili nell’apposita sezione “raccolta differenziata” del sito web del Comune www.comunesanteodoro.itNegli Eco punti è possibile conferire i seguenti rifiuti urbani differenziati:-carta/cartone e imballaggi di carta/cartone-plastica e imballaggi in plastica-vetro/barattolame-frazione umida-secco residuo/indifferenziato: 1) Rifiuti ingombranti; 2) RAEE; 3 ) sfalci da piante e potature; 4) oli esausti; 5) indumenti usati; 5) rifiuti speciali e non di qualsiasi tipo;Inoltre l’Amministrazione comunale ha previsto e potenziato durante il periodo estivo i seguenti servizi:-raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale ( in modo particolare nei mesi di punta di Luglio ed Agosto );-svuotamento giornaliero dei cestini gettacarte ubicati sul territorio comunale, con una frequenza di 4 volte al giorno;-svuotamento puntuale giornaliero dei cestini getta carte ubicati nelle vie del centro storico ( interessate dal mercatino estivo ) dalle ore 21 alle ore 0.00/1.00 nei mesi di Luglio ed Agosto;Il servizio di spazzamento meccanizzato/misto viene effettuato attraverso l’utilizzo di una mini spazzatrice elettrica in ausilio a quella attualmente in dotazione;