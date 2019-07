Proseguono i lavori di pavimentazione della Sassari-Tempio

OLBIA. Sulla strada statale 672 “Sassari Tempio” proseguono i lavori di nuova pavimentazione in tratti saltuari che, a partire dal lunedì 8 luglio, saranno avviati tra il km 7,500 e il km 15,800, in provincia di Sassari. Il traffico veicolare verrà deviato a partire dallo svincolo al km 7,500 (in corrispondenza dello svincolo per la strada provinciale 68) ed il km 15,800 (in corrispondenza dello svincolo per la strada provinciale 75) sfruttando l’itinerario lungo la statale 132 e quello della viabilità comunale di Chiaramonti. I lavori hanno una durata prevista pari a 12 giorni.







I territori comunali interessati dalle lavorazioni sono Chiaramonti e Ploaghe. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

