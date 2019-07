Lotta alla plastica nei mari: al via le audizioni in Commissione Ambiente

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, del WWF, di Legambiente, di Mare Vivo e di Greenpeace.La parlamentare algherese Paola Deiana, relatrice in Commissione, illustrerà le finalità del ddl “Salvamare”, proposto dal ministro Costa e approvato dal Consiglio dei Ministri, e le due proposte di legge dei colleghi Muroni-Fornaro e Rizzetto.Lo scopo della nuova disciplina del settore è quello di risanare l'ecosistema marino, promuovere l'economia circolare, sensibilizzare l'opinione pubblica e agevolare i pescatori nel conferimento dei rifiuti pescati accidentalmente, incentivandoli a portare i rifiuti negli impianti portuali di raccolta.“In accordo con il presidente della Commissione Ambiente, Alessandro Manuel Benvenuto, e con la correlatrice Rossella Muroni – spiega la deputata Paola Deiana - cercheremo di terminare il ciclo di audizioni prima della pausa estiva”.