A San Teodoro la seconda serata del Festival del Cinema di Tavolara

Il Festival del Cinema di Tavolara “Una notte in Italia” ha preso il via ieri sera, 16 luglio, nella suggestiva location dell’Oasi Naturalistica La Peschiera di San Teodoro. A inaugurare la 29esima edizione della storica manifestazione, davanti al numeroso pubblico che ha affollato l’arena all’aperto, la presentazione del libro 20 storie di natura a cura di Domenico Ruiu e le proiezioni del cortometraggio Il nostro concerto di Francesco Piras, in collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, e del film Dafne, di Federico Bondi e con Carolina Raspanti, ospite della kermesse. Il Festival, in programma fino a domenica, proseguirà questa sera, mercoledì 17 luglio, sempre nell’Oasi Naturalistica La Peschiera di San Teodoro: alle 21.30 la proiezione del corto di Gianfranco Gallo Denyse al di là del vetro, alla presenza dell’attore e ora anche regista, e a seguire Shooting the Mafia di Kim Longinotto, sulla vita e sulla carriera della fotografa Letizia Battaglia, anche lei tra gli ospiti. Alle 20 sarà invece aperto il percorso enogastronomico con prodotti a chilometro zero Cibo da strada in Peschiera. La manifestazione “Una notte in Italia”, fondata da fratelli Marco e Augusto Navone con la direzione artistica di Piera Detassis, ha come madrina Donatella Finocchiaro. Le serate, anche in questa edizione, sono condotte da Geppi Cucciari.PROSSIMI APPUNTAMENTI. Dopo le serate di ieri e di oggi, il Festival proseguirà domani, giovedì 18 luglio, alle 21.30 in piazza Lungomare a Porto San Paolo, quando verranno proiettati il corto prodotto da OffiCine Fulmini e saette, regia di Daniele Lince, con Carolina Crescentini e Mario Sgueglia, e il film Troppa Grazia di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, presente alla rassegna. Venerdì 19 luglio le proiezioni si svolgeranno sull’isola di Tavolara, sempre a partire dalle 21.30. La serata comincerà con Io Leonardo, Making of, anteprima di Sky Arte: presenti Francesco Pannofino e Angela Fontana. A seguire la proiezione de La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, tra gli ospiti della manifestazione, e di Favola di Sebastiano Mauri, con protagonista Filippo Timi e Lucia Mascino, ospite del festival. Sabato 20 luglio verrà consegnato il premio EcoMov cinematavolara speciale alla carriera a Benito Urgu, in collaborazione con Sardegna Film Commission. Poi le proiezioni del corto Mini Una tradizione di famiglia, alla presenza del direttore artistico del progetto, il regista Silvio Soldini, e del film campione d’incassi in Sardegna L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca. A presentare il film saranno il regista, Geppi Cucciari, questa volta nelle vesti di sceneggiatrice, e i protagonisti Stefano Fresi, Francesco Pannofino e Jacopo Cullin. A chiudere la serata il film C’è tempo di Walter Veltroni, presente a Tavolara. Domenica 21 luglio l’ultima giornata della manifestazione, durante la quale verrà consegnato il premio EcoMov cinematavolara a Stefano Fresi, sempre in collaborazione con Sardegna Film Commission. Saranno proiettate in anteprima le immagini del primo film italiano di Goran Paskaljevic Nonostante la nebbia con Donatella Finocchiaro, madrina del festival. A seguire il corto Frontiera di Alessandro di Gregorio, in collaborazione con la Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, e infine il film Tutti pazzi per Yves di Benoît Forgeard.INCONTRI E MOSTRE. Da domani 18 a domenica 21 luglio, dalle 18.30 in piazza Gramsci a Porto San Paolo, gli incontri con i protagonisti del Festival, condotti come le serate da Geppi Cucciari. Tra gli ospiti Donatella Finocchiaro, Alba Rohrwacher, Angela Fontana, Walter Veltroni, Gianfranco Gallo, Letizia Battaglia, Lucia Mascino, Stefano Fresi, Claudio Giovannesi, Francesco Pannofino, Silvio Soldini, Carolina Raspanti, Benito Urgu e i protagonisti de L’uomo che comprò la luna. Gli incontri avranno come media partner il settimanale Elle. Fino a domenica 21 luglio, inoltre, si potranno visitare tre mostre fotografiche sul cinema: “CliCiak, scatti di cinema 2019” alla Società dello Stucco, in via Cavour 43 a Olbia, “Mari di cinema” in piazza Gramsci a Porto San Paolo e “Antonio Pietrangeli: il regista che amava le donne” in piazza Mediterraneo a San Teodoro. Nei mesi di giugno, invece, si sono svolti a Olbia gli incontri con il fotografo di scena Angelo Turetta e il regista Daniele Luchetti.LA SQUADRA. Il Festival di Tavolara è organizzato delle associazioni Argonauti e Cinematavolara, in collaborazione con Sky Arte HD, Mini e Fondazione Sardegna Film Commission, è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, dall’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, dalla Regione Autonoma della Sardegna, con gli assessorati alla Cultura e al Turismo, e dai tre Comuni coinvolti: Olbia, San Teodoro e Loiri - Porto San Paolo. A sostenere l’evento, presente nel circuito degli eventi cinematografici in Sardegna, Le Isole del cinema, Eni, Sinergest, Moys Marina di Olbia, Edugov, Moby, Tirrenia, Immobilsarda, Cantine delle Vigne di Piero Mancini, Wella, Intesa San Paolo, Naima e Fondazione Sardegna Film Commission. Mini rivive la settima arte presentando il progetto Mini Filmlab dedicato ai giovani film-maker, con il supporto di OffiCine (progetto culturale nato dalla collaborazione di Anteo spazioCinema e Istituto Europeo di Design). I cortometraggi sono stati realizzati sotto la Supervisione Artistica del regista Silvio Soldini.