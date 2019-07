L'Olbia vince 5-0 con il Buddusò nella prima uscita

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

per la prima sgambata dell'anno in un allenamento congiunto con una selezione di giocatori locali. Pisano e compagni hanno messo in campo il massimo impegno, dimostrando di avere il giusto spirito e una grande voglia di concretizzare i dettami e le indicazioni che mister Filippi ha iniziato a trasmettere nel corso degli allenamenti.Con Verde, Belloni e Dalla Bernardina rimasti ai box per acciacchi di natura fisica, mister Filippi ha schierato Van der Want tra i pali, Pisano, Iotti, La Rosa e Pitzalis sulla linea difensiva, Muroni in posizione di play affiancato da Lella e Pennington e Vallocchia sulla trequarti a supporto della coppia Doratiotto-Ogunseye.Il raddoppio arriva al 25' e porta la firma di capitan Pisano che, su cross di Pennington, con una precisa torsione di testa trova l'angolo. Un minuto dopo Vallocchia cala il tris girando a rete un preciso assist di Pitzalis. Al 38' arriva la doppietta di Ogunseye, che rientra sul sinistro e battezza l'angolo lontano. Nella ripresa, i bianchi continuano a prodursi in trame apprezzabili e arrivano spesso alla conclusione. Per due volte Martiniello va in gol ma da posizione irregolare. Il 5-0 porta quindi la firma di Doratiotto che al 70' si procura e trasforma un calcio di rigore. Negli scampoli finali, Pennington e Demarcus vanno a più riprese volte vicini alla gloria personale prima che il triplice fischio non ponga fine alla sgambata.La doccia e il meritato ristoro anticipano l'inizio del minibreak del weekend. Appuntamento a lunedì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti.OLBIA: Van der Want, Pisano (56’ Mastino), La Rosa, Iotti, Pitzalis, Lella (65’ Demarcus), Muroni, Pennington, Vallocchia, Doratiotto, Ogunseye (58’ Martiniello).Marcatori: 20' e 38' Ogunseye, 25' Pisano, 26' Vallocchia, 70' rig. Doratiotto