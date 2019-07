Cambio al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il giorno 24 luglio 2019 il Tenente Jacopo Maccione ha assunto il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Tempio Pausania subentrando al Cap. Andrea D’Alessandro, il quale, dopo due anni, saluta le Fiamme Gialle galluresi per andare a ricoprire l’incarico di Comandante della Compagnia di Sondrio. Il Tenente Maccione, 28 anni, originario della provincia di Foggia, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2012 al 2017 ed è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.Proveniente dal Gruppo Pronto Impiego di Napoli, ha diretto importanti operazioni, coordinando i Baschi Verdi campani in servizi di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e contraffazione marchi. Nei giorni scorsi gli Ufficiali sono stati ricevuti dal Comandante Regionale Sardegna – Generale di Brigata Gioacchino Angeloni e dal Comandante Provinciale di Sassari – Colonnello t. ISSMI Giuseppe Cavallaro – i quali hanno rivolto un vivo ringraziamento al Cap. D’Alessandro per l’opera meritoria svolta e al Ten. Maccione un cordiale saluto di benvenuto, unitamente ai migliori auguri di buon lavoro nella convinzione che saprà ben operare nel nuovo e prestigioso incarico.