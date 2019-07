Arrestato 46enne olbiese perché ritenuto responsabile di diversi furti in città

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella giornata di ieri, personale del Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Olbia, in esecuzione di un ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Tempio Pausania, ha tratto in arresto per furto, un 46enne olbiese, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.L’uomo, è indiziato di numerosi furti in abitazione commessi in città nelle ultime settimane, che hanno peraltro destato un allarme sociale. Proprio a seguito dell’elevato numero di furti messi a segno, personale del settore Anticrimine del Commissariato P.S. ha incrementato l’attività investigativa, servendosi di metodi tradizionali supportati da innovativi sistemi tecnologici.Le indagini effettuate hanno consentito di attribuire all’uomo diversi furti, i cui esiti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania attraverso un dettagliato rapporto che ha permesso al GIP di emettere la misura cautelare eseguita ieri. E’ stata, altresì, preziosa la collaborazione delle vittime che hanno tempestivamente denunciato i furti, permettendo così alla Polizia Giudiziaria di avviare immediatamente le indagini ed acquisire indispensabili elementi di prova che hanno consentito di risalire all’identità del responsabile e recuperare la refurtiva di valore economico ingente e di valore affettivo incalcolabile. La Polizia auspica una sempre maggiore collaborazione dei cittadini esortandoli a prestare molta attenzione ed a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia, anche semplici casi sospetti. Sempre nell’ambito dei servizi di contrasto alla criminalità, intensificati nel periodo estivo, gli agenti della volante del Commissariato P.S. hanno denunciato in stato di libertà una 49enne di Olbia, che si era introdotta con un pretesto in casa di un’anziana ed approfittando di un momento di distrazione della donna, le aveva sottratto un orologio di valore, dileguandosi subito dopo.A seguito dell’immediata segnalazione, gli agenti sono riusciti ad individuare la sospetta che aveva ancora con sé l’oggetto appena rubato.