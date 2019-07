I Clean Bandit conquistano il Cala di Volpe a Porto Cervo ***VIDEO***

OLBIA. L’appuntamento con i Clean Bandit al Cala di Volpe di Porto Cervo non ha deluso le aspettative. La super band britannica ha intrattenuto i fortunati presenti con le hit che hanno scalato e conquistato le classifiche mondiali. “Rather Be” e “Rockabye” hanno infiammato il pubblico che ha ballato tutta la sera grazie ad uno spettacolo coinvolgente e al carisma delle perfomer che sanno sempre mixare al meglio musica elettronica e strumentale: dal pop alla musica classica. Con una sezione di archi che rende il gruppo assolutamente unico nel suo genere. Sempre calda e sensuale la voce della cantante francese Kelly Joyce supportata da altre due vocalist e dai componenti storici Jack Patterson al basso, Luke Patterson alla batteria e Grace Chatto al violoncello. Il gruppo vanta un grammy award nel cassetto, ben tredici dischi di platino e milioni di visualizzazioni su youtube.







Ma quello di Porto Cervo non è un concerto qualsiasi perché rappresenta l’evento dell’estate che meglio promuove la Sardegna e la Costa Smeralda nel mondo. Il tutto grazie all’organizzazione impeccabile di Marriott e alla location da sogno a bordo piscina. Il Cala di Volpe ha indossato per il tema della serata “Something blu 2019", uno speciale abito blu. Il lunghissimo blu carpet, le luci che cambiano colore all’acqua, agli alberi, alle pietre e agli eleganti tavoli hanno accolto gli ospiti in un ambiente totalmente rinnovato rispetto agli anni passati. Da menzionare la straordinaria maestria degli chef del Cala di Volpe che hanno confezionato una cena come al solito superlativa. Tutto perfetto, tra spettacoli di danza, il concerto dei Clean Bandit e i giochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo della Costa Smeralda fino al dj set di Anfisa Letyago, siberiana, una delle nuove stelle del djing che ha fatto ballare fino a notte fonda tutti i presenti.





Prossimo appuntamento con la grande musica il 12 di agosto con Jesse Glyne e Rita Ora, sempre al Cala di Volpe per scrivere un'altra pagina di storia della Costa Smeralda. In quel palcoscenico dove si sono esibiti Elton John, Anastacia, Jamiroquai e Robbie Williams.



