Quattro reti al Sant'Elena, ottima prestazione dell'Olbia

club militante nel campionato di Promozione. Il test di allenamento, giocato su buoni livelli di competitività, ha visto i ragazzi di mister Filippi rispondere con impegno e qualità ai notevoli carichi fisici affrontati in settimana. La partitella si è conclusa sul punteggio di 4-0., imbeccato da Iotti per vie centrali, sbloccasse la gara al 15' di gioco con una rete di pregevole fattura: controllo di petto orientato e conclusione di sinistro sul primo palo.è arrivato anche il tris, con Doratiotto che, entrato in area, ha scaricato in rete un potente diagonale, mentre il definitivo 4-0 è arrivato per opera di Pennington, ben assistito da Demarcus e bravo ad anticipare la chiusura del difensore con una botta che ha spedito il pallone all'angolino.Hanno lavorato in differenziato, per problemi fisici, Muroni, Dalla Bernardina e Verde. Domani la squadra beneficerà di una giornata di riposo, poi sarà il momento di imbastire i preparativi che porteranno all'esordio ufficiale di Coppa Italia in programma domenica 4 agosto contro la Ternana.OLBIA: Van der Want (70' Crosta), Pisano (65' Mastino), La Rosa, Iotti, Pitzalis, Lella, Vallocchia, Pennington, Doratiotto (80' Occhioni), Parigi (84' Demarcus), Ogunseye (84' Martiniello).Marcatori: 15' Ogunseye, 60' Lella, 70' Doratiotto, 88' Pennington