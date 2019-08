Tirocini dedicati alla Pianificazione e allo sviluppo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

È quanto illustrato, questa mattina, dal Presidente, dal personale dirigente e dai funzionari dell’AdSP nel corso del primo workshop - dedicato agli studenti delle Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell’Ateneo di Cagliari - per la presentazione dei percorsi curriculari da intraprendere negli uffici dell’Ente, in particolare nella Direzione Pianificazione e Sviluppo.direzione deputata all’analisi e al monitoraggio dei traffici portuali e delle dinamiche economiche ed occupazionali degli scali di sistema, alla progettazione europea e alla predisposizione delle best practices in materia di portualità. Obiettivo del tirocinio, formare gli studenti sulle tecniche di acquisizione, trattamento ed elaborazione dei dati statistici; generare capacità di analisi e di predisposizione della reportistica sui risultati delle rilevazioni, nonché trasmettere competenze nel trattamento informatico delle statistiche e nell’esecuzione di operazioni di stima. Infine, l’introduzione del tirocinante all’elaborazione dei piani strategici previsti dalla norma.“Quella presentata oggi è una nuova offerta di tirocinio in un settore interamente dedicato alla pianificazione e allo sviluppo – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna -. Un valore aggiunto per quegli studenti che intendono acquisire competenze nel campo dell’analisi dei traffici portuali, della catena logistica, nella redazione di report di attività e nel monitoraggio delle dinamiche economiche ed occupazionali negli scali”Un percorso retribuito e della durata di sei mesi, quello programmato, che va a completare le esperienze già offerte dall’Ente a studenti e neo laureati nei diversi settori dell’Amministrazione e Bilancio, Demanio, Tecnico e Lavoro Portuale.“L’Autorità di Sistema Portuale è un Ente dinamico che, proprio per le numerose competenze attribuite dalla norma, necessita di figure specialistiche e costantemente aggiornate – continua Deiana – Sono certo che, proprio per le materie che verranno trattate nel corso del tirocinio, gli studenti potranno appassionarsi all’amministrazione del Sistema Portuale ed al complesso mondo del cluster marittimo”.