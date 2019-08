Presentata la 25esima sagra del Mirto di Telti, tante novità e sorprese

Presenti il sindaco di Telti Gianfranco Pinducciu, la presidente della Proloco di Telti Marilena Suelzu e il direttore artistico Mauro Mibelli. Il sindaco ha preso la parola, dopo il momento musicale, per ricordare le origini della sagra quando partì l'idea di una grande festa di popolo dedicata al mirto e ai suoi derivati. Dall'idea originaria della semplice e casalinga lavorazione delle bacche, in questi venticinque anni sono nati tre produttori di Mirto: La Neula, Petra Manna e Galù (tutti presenti durante la presentazione della Sagra del Mirto).Mauro Mibelli ha illustrato le serate musicali che dal 9 all'11 agosto caratterizzeranno l'evento : il 9 agosto dopo la Pricunta di Maria Antonietta Pirrigheddu , sarà la volta di S'ard il raffinato spettacolo musicale a cura di Mauro Mibelli che suonerà la chitarra e l mandoloncello, con lui la talentuosa Chiara Pilosu, Paolo Brandano alla fisarmonica, Beppe Albanese alle percussioni e il maestro Luigi Lai che ,reduce da una entusiasmante performance artistica con Sting, si proporrà in una magistrale esibizione con le launeddas. Sarà un vero cammino affidato alla musica, per capire e scoprire qualcosa in pìù dell'isola che accoglie e fa innamorare migliaia di persone in viaggio per scoprirla.Una serata all'insegna della classe e della raffinata scelta dei brani I brani, tutti originali che traggono ispirazione dalla tradizione popolare Sarda, con influenze moderne di tutto il bacino del Mediterraneo e con occasionali riferimenti alla musica Celtica e al Jazz.Come ogni sagra che si rispetti, anche a Telti il cibo avrà la sua importanza. Grazie al lavoro dei tanti volontari e delle associazioni del territorio, sarà possibile far gustare alle migliaia di persone che giungeranno, alcune fra le pietanze tipiche del territorio. Un particolare ringraziamento va alla Geasar che ha accolto la presentazione della 25° Sagra del Mirto nella Hall dell'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, all'interno dello spazio impreziosito dalle istallazioni della giovane artista romana Giorgia Concato. Telti ha un ricco patrimonio ambientale da offrire che insieme alla sua identità culturale, ricca di tradizioni, saperi e sapori, ha nell’ospitalita’ uno dei punti cardine delle proprie note distintive. Un luogo da visitare.La Sagra del Mirto ha il Patrocinio della Regione Sardegna Assessorato Turismo e del Comune di Telti. Il sostegno di Petramanna, la Neula e Galù, la preziosa collaborazione dell'Associazione Ascunas e l'organizzazione e della ProLoco di Telti.

