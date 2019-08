Pittulongu di nuovo balneabile, revocata l'ordinanza di divieto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Siamo felici di comunicare che il prelievo effettuato dall’Arpas giovedì 8 agosto nelle acque di Pittulongu ha dato esito negativo, ovvero i valori sono rientrati nella norma e si può tranquillamente fare il bagno nel mare della nostra spiaggia» così si esprime il sindaco Settimo Nizzi in merito alla revoca dell’ordinanza n. 45 che avviene in seguito alla nuova comunicazione dell’Arpas giunta questa mattina negli uffici del Comune.«Continueremo il monitoraggio del litorale e faremo nuovi prelievi lunedì 12 agosto per garantire alla comunità massima sicurezza delle nostre spiagge» conclude il sindaco.