Interruzione energia elettrica a Cannigione, il comune chiede incontro urgente con Enel

. Da venerdì 9 agosto si verificano disagi per l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica nel borgo di Cannigione, in particolare sul lungomare e al porto. L’Amministrazione comunale si è attivata subito per richiedere un intervento urgente della società Enel a tutela dei cittadini e degli operatori commerciali che, da giorni, lamentano difficoltà nella gestione delle attività con conseguenti perdite economiche. .