. Nuovo incidente nelle acque di Porto Cervo con un catamarano affondato. In azione gli uomini del circomare di Golfo Aranci che hanno soccorso gli occupanti. Ancora in corso le operazioni e gli accertamenti per stabilire le cause dell'evento. L'episodio si è verificato stamane nelle acque a nord di Capriccioli, nel cuore della Costa Smeralda. L'evento segue quello dei due yacht incendiati nei giorni scorsi.