Alex Britti in concerto gratuito a Golfo Aranci il 24 agosto

Gli eventi programmati dall’Amministrazione comunale di Golfo Aranci per l’estate 2019 non finiscono col Ferragosto anzi si va verso il clou della stagione con un big della musica italiana. Sabato 24 agosto il cantautore romano Alex Britti sarà sul palco di Golfo Aranci in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dalla nascita del Comune. Nel corso della serata Britti canterà i brani che percorrono la sua lunga carriera, dagli esordi agli ultimi dischi più sofisticati e maturi, con l’aggiunta di alcuni inediti. Protagonista rimane il suo inseparabile strumento musicale, la chitarra, estensione naturale del suo corpo, compagna fedele di lunghi viaggi e “il blues”, la sua musa ispiratrice insieme al jazz e al pop che, ben dosati, si fondono alla perfezione.Un concerto che mette in risalto le qualità e la versatilità di ogni elemento della band. Tecnica e affiatamento sommati a un raffinato gusto musicale renderanno il concerto decisamente frizzante ed energico. “Come negli anni scorsi volevamo fortemente che fra gli appuntamenti estivi ci fosse la presenza di un nome di grande richiamo nel panorama musicale. Quest’anno con Alex Britti continua la serie di star con cui Golfo Aranci impreziosisce la sua stagione di eventi” ha dichiarato il Sindaco Mario Mulas.Appuntamento sul lungomare a Golfo Aranci il 24 agosto alle 21.00. Il concerto è gratuito.