Ecco i convoati per Siena-Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Completata la seduta di rifinitura al Nespoli, mister Filippi ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Siena.Il borsino di giornata conferma le buone notizie della settimana, con l'infermeria che ha salutato Dalla Bernardina e Parigi, rientrati regolarmente in gruppo e abile e quindi abili e arruolabili per la partita del "Franchi". Progressi e ritorno in gruppo all'orizzonte anche per Verde, che tornerà ad allenarsi a pieno regime all'inizio della prossima settimana.Di seguito l'elenco dei 20 Guardiani del Faro convocati:PORTIERI Luca BARONE, Luca CROSTA, Maarten VAN DER WANTDIFENSORI Gabriele DALLA BERNARDINA, Luca IOTTI, Luca LA ROSA, Andrea MASTINO, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Davide ZUGAROCENTROCAMPISTI Luca BELLONI, Roberto BIANCU, Nunzio LELLA, Mattia MURONI, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIAATTACCANTI Antonio DEMARCUS, Riccardo DORATIOTTO, Giacomo PARIGI, Roberto OGUNSEYE