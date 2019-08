Ad Arzachena si riaccende la tradizione equestre con il Palio delle Amazzoni

"Il palio delle Amazzoni rappresenta una novità nell'ambito del nostro calendario eventi ed è particolarmente significativo - spiega Geromino -. La manifestazione unisce diverse anime della Sardegna come la passione per i cavalli e l’eleganza e la grinta delle donne, delle fantine in questo caso. Soprattutto, è un’importante opportunità per ridare luce e slancio al Galoppatoio di Arzachena, un impianto sportivo dal grande valore e potenziale. Potervi ospitare delle manifestazioni temporanee è un primo passo per avviare le procedure utili a renderlo nuovamente attivo, così da valorizzare aziende, associazioni sportive e professionalità da sempre legate al comparto e che, negli ultimi anni, non hanno trovato il giusto spazio nel nostro territorio".

La realizzazione dell’evento, che ospita al mattino il convegno Il Cannonau incontra la Gallura, è possibile grazie all’associazione Le Amazzoni impegnata anche nella manutenzione dell’impianto.La gara rievoca la grande tradizione equestre della Sardegna di cui Arzachena si sente partecipe. Sarà preceduta da uno spettacolo equestre con le affascinanti evoluzioni delle pariglie provenienti da tutta la Sardegna e con la partecipazione straordinaria dei Cavallini della Giara che si esibiranno nella corsa alla stella. Durante la manifestazione sarà possibile degustare i prodotti tipici di Arzachena e Mamoiada abbinati ai vini dei rispettivi territori.L’ASSOCIAZIONE LE AMAZZONIIl Palio delle Amazzoni nasce a Mamoiada nel 2015 grazie all'intuizione di Francesco Crisponi, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica “Le Amazzoni”, con l'obiettivo di offrire alle abili fantine sarde l'opportunità di correre un palio completamente dedicato che ne esaltasse le loro qualità e peculiarità. Il Palio di Arzachena è inserito nel circuito Regionale dei Palii delle Amazzoni.IL CONVEGNOIl gemellaggio tra Mamoiada e la Gallura nato per il Palio delle Amazzoni diventa occasione per mettere in risalto le specificità del territorio con un convegno sulle caratteristiche del vino Cannonau prodotto in areali diversi e con diversi approcci enologici.PROGRAMMAProgramma Palio delle Amazzoni “Città di Arzachena” 1° edizioneGaloppatoio comunale, circonvallazione Arzachena-Palau (strada provinciale 14)Giovedì 29 agosto 2019Ore 10.00 presentazione manifestazione e convegnoOre 17.00 inizio manifestazioneOre 17.30 esibizione delle pariglie acrobatiche a cura della a.s.d. Giara oristaneseOre 18.00 prima batteria delle amazzoni p.s.i.Ore 18.30 pariglie acrobatiche di SardegnaOre 19.00 seconda batteria delle Amazzoni p.s.i.Ore 19.30 corsa alla StellaOre 20.00 finale Palio delle Amazzoni.