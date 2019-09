Incendio in località San Nicola a Olbia, tempestivo l'intervento della forestale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Alle ore 15.20 incendio in agro del comune di Olbia località “San Nicola” non distante dal centro abitato di via Barcellona, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Olbia coadiuvata dagli elitrasportati, dalla pattuglia forestale di Padru, una squadra di vigili del fuoco, una di volontari, tre squadre di forestas, i Carabinieri di Olbia per la viabilità. L’incendio ha bruciato una superficie limitata limitrofa al centro abitato. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16.50.