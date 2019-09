Concluso coon successo a Porto Cervo il Fam Trip 2019

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Con una doppia tappa finale a Porto Cervo si è concluso sabato il secondo Fam Trip del 2019 (il primo era stato lo scorso maggio) dedicato a tour operator e agenzie britanniche, nell’ambito del progetto Sardinia Fine Time (SFT) promosso da Confindustria Centro Nord Sardegna e Camera di Commercio del Nord Sardegna nell’ambito del Programma di internazionalizzazione della Regione Sardegna finanziato dall’Assessorato dell’Industria (con il supporto tecnico della società di consulenza Octagona srl). Stavolta gli ospiti, arrivati mercoledì 25 settembre da Londra-Stansted all’aeroporto di Olbia, hanno visitato e soggiornato in cinque strutture ricettive del nord est dell’isola, da Oliena (Su Gologone) a San Teodoro (Due Lune, Fenicottero Rosa e Don Diego) e a Golfo Aranci (Gabbiano Azzurro). Una nuova occasione per conoscere meglio l’offerta delle strutture alberghiere di alto livello e anche alcuni prodotti agroalimentari e dell’artigianato sardo. In totale erano otto i tour operator britannici che hanno partecipato al Fam Trip.Nella giornata conclusiva hanno fatto tappa prima alla Marina di Porto Cervo. Il progetto Sardinia Fine Time - presenti nell’occasione i rappresentanti della Confindustria Centro Nord Sardegna guidati dal direttore Giansimone Masia - si è così incontrato con il progetto Insula del Cipnes di Olbia, anch’esso inserito all’interno del Programma regionale di internazionalizzazione, rivolto a mettere in risalto le eccellenze dell’agroalimentare e dell’artigianato isolano. Gli ospiti hanno avuto modo di apprezzare l’alta qualità dei prodotti sardi e hanno potuto portare in UK un ricordo di questa esperienza. Subito dopo, il tour è proseguito al Pevero Golf Club, per una visita alla struttura e al “green”, per la promozione anche di questa opportunità di vacanza in Sardegna per uno sport, il golf, che nel Regno Unito ha una lunga tradizione e migliaia di appassionati.Gli ospiti britannici hanno espresso valutazioni ottime su ciò che hanno visto nel corso del Fam Trip. Per Shaun Screen, tour operator titolare dell’Independent Travel Experts, «l’ospitalità e la qualità degli alberghi in cui siamo stati sono eccellenti. Mi ha inoltre colpito la bellezza dei luoghi, con spiagge che non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche. Non manca insomma assolutamente nulla: ci sono clima, cultura, cibo e vino». Un suggerimento: allungare la stagione. «Tenete presente che in Inghilterra c’è il periodo delle vacanze scolastiche tra fine ottobre e primi di novembre. E la Sardegna sarebbe una destinazione perfetta per le famiglie. Ma servono collegamenti aerei diretti, anche quotidiani, comunque più frequenti». Giudizio più che positivo anche da Louise Lupton, del Savile Row Travel. «Le strutture in cui siamo stati meritano il voto massimo. Un po’ delude però scoprire che il nord della Sardegna non può contare su quei collegamenti aerei che ci si aspetterebbe. Un dato importante, soprattutto per un agente di viaggio che vuole programmare per esempio uno “short break” o un “long weekend” e non una vacanza più lunga che invece consente di prendere in considerazione alternative come collegamenti con scali a Roma o Milano o col traghetto». Un altro elemento è poi quello del clima. Anche in inverno la risposta da parte dei turisti britannici sarebbe positiva. «Per noi 18°C a dicembre non costituirebbero un limite».Il progetto Sardinia Fine Time (SFT) si articola in due sottoprogetti, dedicati all’ospitalità e all’agroalimentare. Prevede specifiche sinergie e interazioni tra le attività di comunicazione di marketing, con spazi e momenti di attività incoming e outgoing di operatori del settore ricettivo dedicati alla valorizzazione dell’offerta turistico-alberghiera della Sardegna e dei prodotti agroalimentari. La promozione all'estero dei prodotti agroalimentari che fanno parte del progetto sarà indirizzata in particolare al mercato tedesco. Il tutto con una valorizzazione attraverso forti richiami circa la terra d'origine dei prodotti, che è innanzitutto terra di grande “appeal” turistico.Nei giorni scorsi un Fam Trip ha portato altri tour operator e agenti di viaggio britannici al T-Hotel di Cagliari e al Cormoran Hotel di Villasimius.Il progetto Sardinia Fine Time proseguirà con nuove azioni, anche all’estero, in fase di definizione.Fam Trip sta per Familiarization Trip ovvero “viaggio di familiarizzazione”, tour solitamente organizzato da tour operator o agenzie turistiche allo scopo di promuovere la destinazione e i propri servizi tra gli operatori del settore. Solitamente sono riservati a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di vendita e promozione di un particolare prodotto / proprietà / destinazione come agenti di viaggio, scrittori, giornalisti, blogger e altri importanti partner commerciali.