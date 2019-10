Prove di carico sul ponte Diana, limitazioni stradali sulla SS392 Lago Coghinas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per consentire le prove di carico sul ponte 'Diana' il traffico subirà delle limitazioni lungo la strada statale 392 "del Lago del Coghinas", tra oggi e giovedì 3 ottobre, nel territorio comunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Nel dettaglio, durante l'esecuzione degli interventi previsti all'interno della fascia oraria compresa tra ore 9:00 e le 19:00, la strada rimarrà completamente chiusa al traffico tra il km 26,400 e il km 26,950, ma sarà consentito il traffico locale nei tratti a monte e a valle dello stesso tratto. Il flusso veicolare tra Tempio e Oschiri verrà deviato lungo la viabilità alternativa costituita dalle strade statali 127, 672, 132 e 729.