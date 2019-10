Ultimo appuntamento di Agenda Blu venerdì 4 ottobre a Capriccioli

AgendaBLU vuole rafforzare l’efficacia delle iniziative e garantire piena sicurezza agli attivisti nel rispetto di leggi e regolamenti in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti. Partner del progetto sono l’Ente Parco di La Maddalena, la Guardia Costiera - direzione marittima di Olbia comandata dal Capitano di vascello Maurizio Trogu, il Consorzio costa Smeralda, lo Yacht Club Costa Smeralda, la Fondazione One Ocean, la società Smeralda Holding, la Marina di Porto Cervo e le associazioni Una Capovolta nel Blu e Raimondo Bucher. L’ultimo evento è stato programmato al termine della stagione balneare per fare il punto di ciò che resta sulle nostre spiagge dopo l’estate.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il calendario AgendaBLU è parte della campagna di comunicazione ambientale che da 2 anni concentra le azioni di associazioni, fondazioni, aziende e singoli volontari in interventi mirati alla tutela dei litorali lungo gli 88 chilometri di fascia costiera arzachenese, da Cannigione alla Costa Smeralda.“Riceviamo proposte di intervento di singoli o gruppi auto-organizzati che desiderano dare il loro apporto per la tutela dell’ambiente – spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. Con AgendaBLU diamo vita a un calendario unico che concentra e rilancia gli sforzi profusi da tanti volontari. Mettiamo a disposizione automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai centri dedicati, operai specializzati, autisti e scuolabus e coordiniamo le attività a livello logistico, di comunicazione e promozionale, creando la giusta sinergia tra enti, aziende, istituti scolastici, associazioni nazionali e locali per la buona riuscita degli eventi”.“Cresce la consapevolezza degli operatori e delle aziende balneari sulla necessità di salvaguardare le nostre coste. Le aree portuali, in particolare, sono tra le più soggette all’accumulo di rifiuti in mare – precisa l’assessore al Demanio, Alessandro Careddu -. Abbiamo inserito in agenda proposte dedicate alla pulizia dei fondali antistanti il porto di Cannigione, di Porto Cervo e Capriccioli grazie all’impegno di esperti apneisti e aziende specializzate”.RIEPILOGOAgendaBlu 2019 ha preso il via il 28 marzo con Adotta una spiaggia, iniziativa legata al Premio Costa Smeralda organizzato dal Consorzio Costa Smeralda che ha coinvolto 120 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori nella pulizia del litorale di Liscia Ruia con il supporto scientifico della Fondazione Med Sea e in collaborazione con l’associazione Velapuliamo.Il secondo appuntamento, sabato 4 maggio, è stato ospitato al porto di Cannigione con gli apneisti della scuola Una capovolta nel blu impegnati nella pulizia dei fondali.Sabato 18 maggio, la società Smeralda Holding, la Marina di Porto Cervo e la Igy Marinas hanno promosso e finanziato un intervento di pulizia dei fondali antistanti la marina nuova e il porto vecchio di Porto Cervo.Sabato 8 giugno, il quarto appuntamento è stato ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda in sinergia con la Fondazione One Ocean in concomitanza con la Giornata mondiale degli oceani. Il progetto ha coinvolto il liceo scientifico di Arzachena per il Beach Clean day nella spiaggia di Mannena, Cannigione.BUCHER E IL MAREPROGRAMMAVenerdì 4 ottobre 2019, località Capriccioli14:00 Pontile Hotel Capriccioli, spiaggia del Pirata, Capriccioli ovestRitrovo partecipanti e imbarco sui mezzi a disposizione.Deposizione corona di fiori sul cippo del Comandante Raimondo Bucher nei fondali di Capriccioli alla presenza di Luciana Civico Bucher;14:30 Pulizia spiagge, promontorio e fondali di Capriccioli con i volontari;17:00 Residenza Capriccioli. “Riflessioni sullo stato del mare”. Incontro/dibattito con l’associazione Internazionale Sea Shepherd e con la Fondazione per la ricerca e lo sviluppo Cima;Il programma potrebbe subire variazioni in caso di condizioni metereologiche avversePer informazioni: Francesco Depperu, Tel. 335 377840 o 0789 96016, email francesco@capriccioli.it