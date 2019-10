Ennesima sconfitta dell'Olbia, con la Pro Patria finisce 0-1

TABELLINO

Olbia-Pro Patria 0-1 | 9ª giornata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Non c'è stata l'attesa sterzata. Contro la Pro Patria l'Olbia incappa in una nuova sfortunata sconfitta, la sesta nelle ultime sette uscite.Un ko che lascia l'amaro in bocca perché arrivato per beffardo tiro-cross subito al 22' del primo da Spizzichino, ma soprattutto perché la veemenza con la quale i bianchi hanno reagito nella ripresa ha prodotto un predominio territoriale ma non l'assalto che sarebbe servito. La partita, scarna di episodi da tradursi in cronaca, è quindi tutta nella nervosa battaglia che l'arbitro sanziona con ben cinque gialli nel corso del primo tempo e con l'espulsione dalla panchina bianca del responsabile dell'area tecnica Tatti (al 17') e del mister Filippi (al 43').Non è certo questo il momento di abbattersi. La sofferenza va affrontata e sconfitta tutti uniti, tutti insieme. Il prossimo impegno di campionato sarà a Gozzano domenica 20 settembre. Smaltendo le tossine, l'Olbia deve ritrovare fiducia e smalto. Per raddrizzare la china e rilanciarsi.OLBIA: Van der Want, Pisano, Gozzi, Dalla Bernardina (56' Parigi), Pitzalis, Lella (90' Verde), La Rosa, Pennington (83' Miceli), Biancu, Doratiotto, Ogunseye. A disp.: Crosta, Barone, Zugaro, Mastino, Belloni, Demarcus. All.: Michele Filippi PRO PATRIA: Tornaghi, Battistini, Lombardoni, Boffelli, Galli, Ghioldi, Bertoni (70' Palesi), Colombo (56' Fietta), Spizzichino (70' Cottarelli), Le Noci (70' Pedone), Mastroianni. A disp.: Mangano, Marcone, Molnar, Parker, Angelina, Molinari, Masetti. All.: Ivan Javorcic ARBITRO: Adalberto Fiero (Pistoia). Assistenti: Lorenzo D’Ilario (Tivoli) e Franco Iacovacci (Latina) MARCATORI: 22’ Spizzichino AMMONITI: 20’ Dalla Bernardina, 28’ Colombo (P), 35’ Ogunseye, 39’ Lella, 41’ Lombardoni (P) NOTE: Al 17’ espulso Tomaso Tatti dalla panchina. Al 43’ espulso Michele Filippi