Polizia Moderna spegne le 70 candeline, proventi raccolti devoluti al sociale

OLBIA. Si svolgerà oggi a Roma, presso il Tempio di Adriano in piazza di Pietra, il 70° anniversario di Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato.A partecipare oltre al capo della Polizia Franco Gabrielli, giornalisti ed esperti di storia, comunicazione, fotografia e grafica.Poliziamoderna, fondata nel gennaio 1949, racconta da 70 anni i cambiamenti della Polizia di Stato dal primo dopoguerra agli anni della contestazione, dalla riforma del 1981 ai giorni nostri, attraverso un linguaggio e una comunicazione grafica che si è evoluta nel tempo.La rivista promuove anche iniziative editoriali come il graphic novel “Il Commissario Mascherpa” e i libri dei racconti vincitori dei concorsi Narratori in divisa, aperti al personale della Polizia di Stato e, da alcune edizioni, anche agli studenti delle scuole superiori.I proventi delle pubblicazioni mensili e dei prodotti editoriali vengono sistematicamente devoluti al Piano Marco Valerio, rivolto ai figli dei poliziotti affetti da gravi malattie, arrivando a raccogliere nell’ultimo anno la cifra di 500mila euro.Abbonarsi è facile: tutte le informazioni sono reperibili nella sezione “abbonamenti” sul sito www.poliziamoderna.it, la rivista può essere ricevuta in formato cartaceo o leggerla on line grazie a specifiche credenziali di accesso.