Il campione del mondo di Kick Boxing e Muay Thai Giorgio Petrosyan a Olbia per uno stage

Il seminario tecnico stage , in programma dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, è rivolto a tutti gli appassionati e anche amatoriali sia della difesa personale sia anche per gli sport da Ring nonché istruttori e agli atleti professionisti ma anche a tutti coloro che hanno intenzione di iniziare un percorso sportivo con Team Petrosyan Olbia .





Giorgio Petrosyan, Re assoluto della KickBoxing Muay Thai Mondiale, è nato in Armenia, si è trasferito in Italia a quattordici anni e insieme al fratello ha cominciato a praticare l’arte della muay thai. Attualmente vive a Milano.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il campione che ha vinto lo scorso 16 Ottobre il Mondiale ( One Champion in Giappone vincendo ben 1.000.000 di dollari) .Il campione dei campioni sbarcherà in città insieme al fratello Armen Petrosyan, pluricampione Iska. A organizzare il tutto è il team del maestro di arti marziali olbiese Mario Rama .Durante l’attività di formazione saranno illustrate e praticate le tecniche dello stile Muay Thai e K-1 utilizzate dal campione per vincere i suoi combattimenti. Giorgio Petrosyan detiene numerosi titoli mondiali del prestigioso K-1 world max , ISKA ed ultimamente ONE Champion in Giappone a Tokyo , ed è stato più volte campione mondiale di varie sigle federali, da nove anni è entrato di diritto nell’olimpo dei grandi delle arti marziali, vincendo l’edizione 2009 ed ora anche la cintura del 2019.Per partecipare allo stage di domenica prossima nella palestra Air sporting telefonare al numero 328.9792220.