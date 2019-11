Questo pomeriggio alle 18 Maria Luisa Congiu On Air su Radio Olbia Web

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questo pomeriggio alle 18 la cantante Maria Luisa Congiu sarà protagonista della trasmissione "Le Memorie della Musica". Il fortunato programma è condotto da Roberto Becca e va in onda ogni giovedì per raccontare la Sardegna attraverso la voce e la musica degli artisti sardi. Radio Olbia Web trasmette dalla postazione del Demos Cafè a Olbia. La bravissima autrice e cantautrice di Oliena ha firmato tante canzoni divenute popolari e nell'occasione presenterà il suo quindicesimo album che è uscito pochi mesi fa. La Congiu oltre a scrivere e comporre canzoni si dedica allo studio della cultura sarda in tutte le sue espressioni, musicali e non. Un'artista a 360gradi che nei tour ha registrato sempre consensi e presenze di pubblico, sia nelle esibizioni estive che nei progetti natalizi e invernali. A supportare la Congiu uno staff di musicisti e tecnici di tutto rispetto che le hanno consentito di conquistare tanti premi e riconoscimenti.