Mancano gli addetti antincendio, disposta la chiusura del museo archeologico di Olbia

OLBIA. Il verbale dei vigili del fuoco che hanno effettuato i controlli sulla struttura è chiaro, senza gli addetti antincendio la struttura non è a norma e non può essere utilizzata per nessuna attivtà: mostre, fiere, seminari, esposizioni e convegni. Così il comune di Olbia, attraverso la dirigente dell'ufficio competente settore cultura, pubblica istruzione e sport, Gabriella Palermo ha disposto l'ordinanza di chiusura del museo da oggi e fino alla risoluzione del problema.







