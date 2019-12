Magnifico quinto posto per la squadra sarda alla Coppa delle Regioni di Dressage

Buoni i piazzamenti anche a livello individuale con la sesta posizione di Valentina Villecco e la quattordicesima di Giorgia Argiolas nella classifica finale del Trofeo Allievi riservata ai migliori quindici binomi della Coppa delle Regioni; ottimo risultato anche per Francesco Corrias: undicesimo nel Trofeo Patente A.

Guidata dal capo equipe Andrea Rossi e dal tecnico di Dressage Monica Iemi, la squadra sarda era composta da Valentina Villecco con Diamante, della Società Oristanese di Equitazione con istruttore Paolo Rosas, da Francesco Corrias con Leonie e Giulia Leo con Fly up the Clouds del Ronchetto, entrambi binomi del Circolo Ippico La Golena di Oristano con istruttrice Angela Lanzetta, da Giorgia Argiolas con Margherita Quinta e Riccardo Palmas con Fiamma, entrambi tesserati per il Circolo Ippico Is Alinos di Maracalagonis con istruttore Andrea Rossi. I cinque ragazzi sardi hanno totalizzato un punteggio di 404,555% sfiorando la quarta posizione occupata dalla squadra del Piemonte e rimanendo abbastanza vicini al podio che vede sul primo gradino i favoriti del Veneto, seguiti dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna.Dopo il successo dei Campionati sardi di Sarroch, che ha fatto registrare il record di iscritti, ora gli specialisti sardi del Dressage varcano il Tirreno, si confrontano con i campioni delle altre regioni, e riescono a ben figurare. Così il Dressage si unisce alle altre discipline che già da diversi anni sono foriere di medaglie per i binomi e per le squadre sarde nelle diverse competizioni a carattere nazionale.