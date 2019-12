Arrestata la zia del bambino segregato ad Arzachena: svolta nelle indagini dei carabinieri

La vicenda risale all'estate scorsa, quando i carabinieri del reparto territoriale di Olbia erano intervenuti nella casa della vittima e si erano trovati davanti una situazione di degrado ed evidenti maltrattamenti ai danni dell'11enne che era stato chiuso dai genitori nella sua stanza al buio, con un bidone da utilizzare come servizi igienici. In quell'accasione erano stati arrestati i due coniugi che ora sono in regime di arresti domiciliari e il bambino era stato affidato ad una casa protetta.



«In oltre trent’anni di attività da magistrato è la prima volta che mi imbatto in un caso di questo tipo. E’ una vicenda che ha turbato tutti». Con queste parole il sostituto procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha commentato la svolta nell’inchiesta del bambino che sarebbe stato segregato ad Arzachena dai genitori e che ha visto ieri l’arresto della zia dell'11enne con le accuse di maltrattamenti e sequestro di persona. I particolari dell’operazione, condotta dai carabinieri della stazione di Arzachena su disposizione della Procura, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Tempio Pausania. Presenti all’incontro con i giornalisti il capo della procura, Gregorio Capasso, il comandante del Reparto Territoriale di Olbia Davide Crapa, i due sostituti procuratori titolari delle indagini Laura Bassani e Luciano Tardini e il comandante della stazione di Arzachena.