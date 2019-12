© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco del Comune di Arzachena ha emesso l’ordinanza n. 34 in data odierna per informare la popolazione della non potabilità dell’acqua erogata a Cannigione. La Asl ha comunicato che l’acqua non è idonea per uso potabile e per la preparazione di alimenti e bevande in cui rappresenti la componente principale (minestre, pasta, ecc. e tutti i preparati alimentari destinati ai neonati.