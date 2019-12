Campionato fermo, ma l'Olbia non arresta la preparazione

Sarà una domenica senza campionato, ma l'Olbia non si ferma e anzi rivede i programmi pianificando gli allenamenti per i prossimi i giorni, gli ultimi prima del rompete le righe e della sosta natalizia. La truppa di mister Brevi si allenerà infatti sabato, domenica e lunedì mattina alla Basa per poi riprendere gli allenamento nel pomeriggio del 2 gennaio.

La situazione dell'infermeria è la seguente: Pisano ha smaltito il problema muscolare patito contro la Juventus, Ogunseye è rientrato a pieno ritmo in gruppo, mentre Doratiotto, ancora sofferente per i postumi della botta alla gamba che l'ha costretto ad abbandonare il campo domenica, si allena in differenziato insieme a Vallocchia e Miceli.

Si è tenuta ieri sera al Geovillage, presso il ristorante Molara, la consueta cena natalizia societaria in presenza della squadra, degli sponsor e degli amici dell'Olbia Calcio.