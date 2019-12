Una Jeep incendiata nella notte a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Auto in fiamme questa notte a Olbia. L’episodio si è verificato intorno alle 00.30 in via Fellini. L’incendio ha avvolto un jeep Wrangler in via Fellini. Sul posto è stata Inviata squadra del distaccamento di Olbia 7A, che ha scongiurato che la vettura venisse interamente avvolta dalle fiamme e ha provveduto alla messa in sicurezza del sito. Presenti sul posto la polizia di stato della stazione di Olbia. Le cause sono in corso di accertamento.