Gestione centro servizi umanitari a Olbia, pubblicato l'avviso

Gli organismi del Terzo Settore interessati, potranno presentare la documentazione richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, agenzia di recapito o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in via Garibaldi n.49, entro e non oltre le ore 13 del 6 febbraio 2020. Sarà possibile consultare l’Avviso e la relativa modulistica nel sito internet del Comune di Olbia all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it nella Home Page e nella sezione Bandi e Gare. Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del Procedimento al numero telefonico 0789/52080.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

disponibili per l’avvio in co-progettazione di progetti innovativi e sperimentali a favore di indigenti e senza fissa dimora all’interno del Centro Servizi Umanitari.Il progetto e la relativa documentazione richiesta, dovranno essere trasmessi in busta chiusa, firmata nei lembi dal legale rappresentante e timbrata contenente, oltre la documentazione richiesta, ulteriore busta chiusa, anch’essa firmata nei lembi dal legale rappresentante e timbrata, contenente il solo elaborato progettuale.