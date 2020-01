Ottimo test dell'Olbia in partitella allenamento 1-1

Non hanno preso parte al test Vallocchia, Miceli e Pennington (tutti a lavoro in differenziato) e Doratiotto, rimasto a riposo precauzionale in attesa dei controlli previsti la prossima settimana. Chiusa l'intensa quattro giorni di lavoro post natalizio, la squadra si ritroverà martedì alla Basa per dare inizio alla settimana di avvicinamento all'importante sfida di campionato con la Giana Erminio.







SQUADRA GIALLA: Crosta, Putzu, Pisano, Belloni, Zugaro, Demarcus, Manca, Muroni, Marroni, Parigi, Cocco. SQUADRA NERA: Van der Want, Dalla Bernardina, Gozzi, Ciaddu, Mastino, Lella, La Rosa, Biancu, Pitzalis, Verde, Ogunseye. RETI: 25' Parigi (G), 43' Ogunseye (N)

Il tecnico ha schierato due squadre che hanno dato vita a una match di 70' acceso e combattuto. L'incontro si è concluso sul punteggio di 1-1 per effetto delle reti messe a segno nel primo tempo da Parigi, abile a sfruttare una fulminea ripartenza, e nel secondo tempo da Ogunseye che con una frustrata di testa ha rimesso in parità la sfida.