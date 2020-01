Domani voli cancellati da e per Olbia, Sardegna sempre più isolata

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domani lo sciopero nazionale dei controllori di voli porterà notevoli disagi anche in Sardegna. L’isola rimarrà isolata per la cancellazione dei voli in continuità territoriale della Olbia-Roma delle 12.45, dell’Olbia-MIlano delle 12.50, Milano-Olbia delle 15 e Roma-Olbia delle 14.25 per quanto riguarda i voli Air Italy. Cancellati anche alcuni voli Alitalia da e per Cagliari e Alghero. Nella giornata di sciopero i sindacati protesteranno davanti all’aeroporto Costa Smeralda contro la compagnia Air Italy, le cui intenzioni sul territorio rimangono ancora poco chiare.