Gara di fondo "Remando in Gallura" a Olbia, ecco com'è andata

le gare si sono svolte regolarmente in un clima di festa, grazie alle buone condizioni meteo marine e all'attenta accoglienza del circolo olbiese del presidente Roberto Ferrilli.Sulla base dei piazzamenti delle singole specialità è stata assegnato il trofeo della regata che è andato al Circolo Canottieri G. Sannio di Bosa.Di seguito i vincitori delle singole gare, suddivisi per le gare di fondo sulla distanza dei 5000 metri e sulle regate sprint per i canottieri più giovani.Doppio open b maschile: Matteo Loddo e Alessandro Diana - Sannio BosaDoppio open a maschile: Daniel Vinci e Manuel Pinna - equipaggio misto Sherdana Cagliari e Sannio BosaSingolo open a maschile: Luigi Ecca - Circolo Nautico OristanoSingolo open a femminile: Carlotta Serra - Canottieri OlbiaSingolo cadetti maschile: Federico Pintus - Canottieri SherdanaSingolo cadetti femminile: Ilaria Marras - Sannio BosaSingolo master maschile: Gianmarco Satta - Canottieri Tula7,20 allievi B2 maschile (1^ batteria): Alessandro Lai - Sannio Bosa7,20 allievi B2 maschile (2^ batteria): Samuele Varrucciu - Canottieri Olbia7,20 allievi B2 maschile (3^ batteria): Lorenzo Disalvo - Canottieri Olbia7,20 allievi B2 femminile: Sofia Pintus - Sherdana Cagliari7,20 allievi C maschile: Gabriele Cossu - Sannio Bosa7,20 allievi C femminile: Cassandra Sotgiu - Canottieri OlbiaProssimo appuntamento il 2 febbraio a Bosa con l'ormai tradizionale Trofeo Uda - Crobu - Coppa Tore Sotgiu.