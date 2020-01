Finisce 1-1 la sfida Olbia-Pontedera

TABELLINO

Olbia-Pontedera 1-1 | 22ª giornata

che bagna la centesima in maglia bianca con il colpo di testa che regala all'Olbia il terzo pareggio consecutivo e un punto contro la seconda forza della classe.Certo, è pur vero che l'attesa per l'agognata vittoria si prolunga. Ma è altrettanto vero che la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere viva e battagliera, recuperando ancora una volta lo svantaggio. Con grinta, veemenza, cuore. In campo, le tante lunghezze che separano bianchi e amaranto non si sono viste. Ma tant'è, si avanza di un punto, si riaggancia la Giana Erminio a quota 14 punti e si resta aggrappati al gruppone che naviga in zona di galleggiamento.Mercoledì, contro il Siena, una nuova battaglia. Per ricucire il gap e imprimere la svolta decisiva alla stagione.OLBIA: Aresti, La Rosa, Gozzi, Altare, Demarcus (76’ Mastino), Pennington, Giandonato, Biancu, Pisano, Cocco (67’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Crosta, Van der Want, Zugaro, Dalla Bernardina, Pitzalis, Belloni, Verde. All.: Oscar Brevi PONTEDERA: Mazzini, Piana, Risaliti, Benassai, Pavan, Serena (63’ Semprini), Caponi, Bernardini, Ropolo, Barba (78’ Giuliani), De Cenco. A disp.: Sarri, Salvi, Cigagna, Bardini, Visconti, Balloni. A disp.: Ivan Maraia ARBITRO: Daniele De Santis (Lecce). Assistenti: Francesco Valente (Roma 2) e Francesco Rizzotto (Roma 2) MARCATORI: 45’ Ropolo (P), 47’ pt La Rosa AMMONITI: 52’ Pennington, 60’ Piana (P), 62’ Giandonato, 73’ Pavan (P), 92’ Caponi (P) NOTE: Recupero: 2’ pt, 3' st. Spettatori: 803