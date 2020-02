L'Olbia esce dal buio e vince 2-1 contro la Carrarese

A firmare la vittoria che sa di riscossa, un gruppo granitico che si esalta nella favolosa pennellata di La Rosa su calcio di punizione (quinto gol stagionale per lui) e nella zampata da rapace d'area di rigore di Cocco, che timbra come meglio non avrebbe potuto il suo primo gol con la maglia dell'Olbia. Succede tutto tra il 56' e il 63', quando l'orgoglio produce l'onda bianca che travolge il forte avversario marmifero, scaltro a portarsi in vantaggio al 13' con una fiammata di Pasciuti che dal limite telecomanda la palla all'angolino.





No, non è stata una passeggiata. In campo, si sono percepiti i toni accesi e un agonismo allo stato puro. La Carrarese ha spiegato senza fronzoli tutto il proprio repertorio di estro e incisività offensiva, ma l'Olbia ha saputo reggere l'urto. Forte di una difesa sull'attenti e di un Aresti che ha sempre risposto presente sulle punture degli ospiti. Il fosforo ha brillato di luce olbiese con un Pisano a tutta fascia, un Altare maiuscolo, un La Rosa condottiero. Ribaltata la gara, l'Olbia ha saputo disporsi in maniera intelligente, facendo leva sulle forze fresche messe dentro da mister Brevi e su un Ogunseye gigantesco. Al 91', vibra ancora, il palo colpito da Pennington che suggella una vittoria meritata perché voluta strenuamente.





TABELLINO

Olbia-Carrarese 2-1 | 25ª giornata

Stavolta sì. Stavolta è completa. Stavolta la rimonta vale i tre punti. Quella vittoria che, settimana dopo settimana, sembrava destinata, nell'assenza, a voler verificare il paradosso di Zenone. No, nessun paradosso. L'Olbia è cuore che pulsa, è nervi che reagiscono, è carattere che ruggisce. Al Nespoli, i bianchi, regalano la prima gioia piena del 2020, 5 mesi e 8 giorni dopo l'ultimo successo, battendo per 2-1 la Carrarese.È il primo passo, triplice passo, verso la risalita. Che l'Olbia fosse viva lo sapevamo prima. Che oggi possa riprendere a correre è una seconda certezza. Avanti così.OLBIA: Aresti, Altare, La Rosa, Dalla Bernardina (84’ Pitzalis), Candela (70’ Mastino), Lella, (84’ Manca), Giandonato, Vallocchia (70’ Pennington), Pisano, Cocco (77’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Zugaro, Biancu, Demarcus, Verde. All.: Oscar Brevi CARRARESE: Forte, Ciancio, Murolo, Conson, Mignanelli, Pasciuti, Damiani (85’ Maccarone), Cardoselli (70’ Tavano) Valente, Calderini (62’ Piscopo), Infantino. A disp.: Pulidori, Agyei, Tedeschi, Valietti, D'Ignazio, Fortunati, Foresta. All.: Silvio Baldini ARBITRO: Claudio Panettella (Bari). Assistenti: Stefano Galimberti (Seregno) e Davide Corti (Seregno) MARCATORI: 13’ Pasciuti (C), 56’ La Rosa, 63’ Cocco AMMONITI: 10’ Calderini (C), 35’ Vallocchia, 41’ Cardoselli (C), 65’ Pisano, 69’ Mignanelli (C), 88’ Ciancio (C) NOTE: Spettatori: 930 Recupero: 0' pt, 5’ st