OLBIA. Nuova ordinanza comunale per far fronte all'emergenza Coromavirus che prevede la chiusura di edicole e tabacchini alle 18.30 così come tutte le attività commerciali del territorio ad eccezione di fasrmacie e parafarmacie che conserveranno gli orari canonici di apertura e chiusura. Rimane il divieto di apertura la domenica delle attività commerciali ad eccezione di farmacie, parafarmacie e proprio di edicole e tabacchini.



















