Sanificazione strade di Olbia, riprendono stasera alle 22

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Gli interventi sono iniziati nei giorni scorsi e devono proseguire per garantire la disinfezione di tutta la città, comprese le frazioni. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – La ditta Vitali S.p.A., che ringraziamo per essersi messa a disposizione della comunità gratuitamente in questo contesto d’emergenza, procederà alla sanificazione delle vie non interessate dal precedente intervento».La città è stata divisa in diverse aree assegnate al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, alla Compagnia Barracellare di Olbia e alle associazioni di Protezione Civile: A.V.P.C. San Pantaleo, Amici della Polizia, Capo Ceraso Olbia, Forza Paris, Gaia, Protezione Civile Sezione E.R.A.«Ringraziamo tutti coloro che stanno collaborando a queste importanti operazioni».«Ricordiamo ai nostri concittadini che le sostanze utilizzate in questa modalità non sono nocive per l’uomo, per gli animali e non danneggiano i veicoli che, pertanto, non vanno spostati» conclude il primo cittadino.